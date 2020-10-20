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Puglia, trasporto scolastico: Emiliano vuole conoscere le linee più affollate e riconvoca tutti per oggi pomeriggio Aggiornamento della videoconferenza di ieri

20 Ottobre 2020
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La Regione Puglia ha chiesto al sistema della scuola secondaria nella regione di sapere quali siano le linee di trasporto scolastico più affollate. Ha chiesto per questo il coinvolgimento delle amministrazioni locali al fine, tutto ciò, di avere informazioni il più possibile dettagliate per agire in conseguenza del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Decreto che, in riferimento alla scuola, farà partire le nuove misure da domani: esempio, gli orari scaglionati e l’ingresso nelle superiori dalle 9 laddove se ne ravvisi la necessità, è stato il senso di una precisazione ministeriale ieri.

Lo screening in tema di trasporto scolastico chiesto ieri dal presidente della Regione Puglia in videoconferenza sarà oggetto di esame nell’incontro delle ore 16 odierne, aggiornamento di quello di ieri.


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