Alle 9 di sera del 6 maggio 1976 era in onda Portobello. Giunse la notizia del terremoto in Friuli. Fu un disastro, il sisma con epicentro della zona di Gemona. Magnitudo 6,5. Morirono 989 morti di cui 50 nel solo paesino di Buja.
Ma il terremoto in Friuli viene ricordato anche per il dopo. Per l’esemplare ricostruzione, avvenuta presto e senza scandali, con opere realizzate bene. Fu anche ciò che originò, di fatto, la creazione della protezione civile italiana con a capo il commissario straordinario di quella ricostruzione: Giuseppe Zamberletti.
(foto: tratta da ingv.it)