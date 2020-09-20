Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
Le consultazioni:
referendum confermativo (non c’è bisogno del quorum) per il taglio del numero di parlamentari;
elezioni regionali in sette regioni fra cui la Puglia;
elezioni comunali in.circa mille Comuni fra cui 49 pugliesi.
Dopo le operazioni di voto, lo scrutinio inizierà dal referendum, domani pomeriggio. Quindi le regionali. Per le elezioni comunali, scrutinio dalle 9 di martedì.
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Elezioni: protocollo per il voto in sicurezza Regione Puglia, prevenzione del corona virus