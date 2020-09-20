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Elezioni e referendum, oggi e domani Pugliesi al voto per il taglio (o meno) del numero di parlamentari, per le regionali e, in 49 Comuni, per scegliere i sindaci. Risultati in tempo reale su NoiNotizie

20 Settembre 2020
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Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Le consultazioni:

referendum confermativo (non c’è bisogno del quorum) per il taglio del numero di parlamentari;

elezioni regionali in sette regioni fra cui la Puglia;

elezioni comunali in.circa mille Comuni fra cui 49 pugliesi.

Dopo le operazioni di voto, lo scrutinio inizierà dal referendum, domani pomeriggio. Quindi le regionali. Per le elezioni comunali, scrutinio dalle 9 di martedì.

Risultati in tempo reale su www.noinotizie.it

Elezioni: protocollo per il voto in sicurezza Regione Puglia, prevenzione del corona virus


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