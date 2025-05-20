Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Nella mattina di oggi, 20 maggio 2025, i militari della Compagnia Carabinieri di Taranto, coadiuvati nella fase esecutiva da personale del Nucleo Investigativo, dallo Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Puglia” e dal 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno dato esecuzione in questo Capoluogo alla misura cautelare del collocamento in comunità – emessa dal G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni di Taranto su richiesta della locale Procura della Repubblica per i minorenni – nei confronti di 7 giovani, tra i 14 e i 17 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di “concorso in resistenza e violenza a pubblico ufficiale, vilipendio delle Istituzioni e delle Forze Armate”, “concorso in violazione di domicilio”, “danneggiamento”, “lesioni personali con aggravanti del numero degli aggressori e della discriminazione razziale”.

Gli odierni provvedimenti scaturiscono da una articolata e delicatissima attività d’indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile da gennaio ad aprile di quest’anno e che ha consentito di raccogliere elementi di prova a carico di sette ragazzi – di cui tre non imputabili perché infraquattordicenni – presunti responsabili di una violenta aggressione che si sarebbe verificata il 27 gennaio nel rione Tamburi, nei confronti di un ventiseienne nigeriano.

In quella circostanza, i giovani, con il volto travisato, dopo essersi barricati dietro alcuni cassonetti dell’immondizia posizionati sulla strada, avrebbero lanciato pietre, brandendo anche spranghe e mazze di legno, contro le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri intervenute su richiesta del personale sanitario.

Le indagini, condotte in piena sinergia con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, e svolte attraverso servizi di osservazione, controlli, pedinamenti, monitoraggio dei social network ed escussioni testimoniali, hanno poi permesso di ricostruire altri due episodi che si sarebbero verificati rispettivamente il 29 e il 30 gennaio scorso, ossia pochi giorni dopo il primo evento; nel primo, gli stessi ragazzini avrebbero nuovamente aggredito l’extracomunitario. Nell’occasione gli avrebbero anche bruciato i documenti e alcuni effetti personali; nel secondo, sempre i giovanissimi indagati, avrebbero reiterato il lancio di pietre in direzione di un’autovettura dei Carabinieri, intervenuta a seguito di una segnalazione per il lancio di sassi contro autobus e veicoli in transito. In quest’ultima occasione, i ragazzi avrebbero anche intonato cori contro l’Istituzione e i militari, postando il tutto sui propri profili social.

I sette minorenni, per i quali vale la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati nelle Comunità individuate dal Centro di Giustizia Minorile di Bari.