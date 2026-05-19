Ancora una volta gli israeliani hanno commesso un abuso. Hanno intercettato in acque internazionali le imbarcazioni dells Global sumud flotilla. Tra gli attivisti bloccati anche la barese Simona Losito. Presidio di solidarietà e protesta davanti alla prefettura di Bari.

—–

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Di nuovo ci troviamo a denunciare il blocco di una missione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza da parte delle autorità israeliane, avvenuto ancora una volta in acque internazionali. A bordo di una delle imbarcazioni c’è una nostra concittadina pugliese. Allo stesso tempo teniamo alta l’attenzione anche sulle missioni umanitarie che stanno procedendo via terra verso Gaza, nelle quali sono presenti altri due cittadini pugliesi.

Seguiamo gli sviluppi di entrambe le vicende, sottolineando ancora una volta l’esigenza che le autorità israeliane rispettino il diritto internazionale, rendano agevole l’approvigionamento di cibo e generi di prima necessità nella Striscia e garantiscano la piena e integrale tutela dei diritti fondamentali delle persone che stanno portando aiuti via mare e via terra.

Chiediamo inoltre al Ministro degli Esteri, a tutte le competenti Rappresentanze diplomatiche e alle Autorità nazionali ed internazionali interessate di attivare tutte le iniziative necessarie per tutelare gli attivisti e le attiviste che, in questo momento, sono private della libertà personale”.

Lo hanno dichiarato il presidente e l’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia.