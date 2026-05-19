Sono riprese ieri le ricerche di Domenico Racanati. I militari della Guardia costiera sono tornati nella zona della foce del Trigno alla ricerca dell’automobile del 53enne di Bisceglie, oltre ovviamente (e principalmente) alla ricerca del pugliese. È disperso dalla mattina del 2 aprile quando il ponte sul fiume in Molise, in territorio di Montenero di Bisaccia, crollò in una giornata di grave maltempo. Le ricerche si effettuano con attrezzature che consentano in modo dettagliato di scandagliare il fondale.