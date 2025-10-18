Era una delle questioni più articolate da risolvere nel Pd pugliese e più complessivamente nella coalizione. Scegliere, cioè, i cinque da inserire nella lista del partito democratico in provincia di Brindisi. Oggi la direzione ha completato la lista, con Toni Matarrelli che lascia la carica di sindaco di Mesagne. Non saranno nella lista Amati né Vizzino, non escluso il loro inserimento in altre liste pro-Decaro.

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Scrive Toni Matarrelli:

Nella giornata di oggi la Direzione Regionale del Partito Democratico ha approvato la mia candidatura nella lista della provincia di Brindisi. Parte da qui il mio nuovo percorso per rappresentare e valorizzare l’intero territorio. Spiegherò ragioni e prospettive di questa scelta in una conferenza stampa in programma per il prossimo mercoledi 22 ottobre alle 11 nel comitato elettorale di Mesagne in piazza Garibaldi.