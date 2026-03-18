Il riconoscimento di capitale Italiana della cultura 2028 è andato ad un’altra delle 10 città finaliste: Ancona.

Per noi resta l’impegno e il gran lavoro fatto, che non finisce certo oggi, anzi.

Intorno al progetto di Gravina 2028 si sono raccolte istituzioni, operatori culturali, associazioni, imprese, comuni limitrofi e tanti giovani che hanno creduto in un progetto, che insieme porteremo avanti.

La Regione Puglia farà la sua parte.

Gravina sarà la Capitale della Cultura di Puglia del 2027.

Insieme costruiremo un calendario di iniziative ed eventi che rendano il senso della grande partecipazione della comunità murgiana al progetto di Radici al futuro.

Auguri di buon lavoro alla città di Ancona e alla regione Marche per l’obiettivo raggiunto!

(Antonio Decaro)