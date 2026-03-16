L’azienda, in un comunicato, ha definito “incolmabile” la distanza. I sindacati ritengono non accettabile una soluzione su un piano già preconfezionato e che preveda esternalizzazione. L’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, ieri, presenti anche rappresentanti delle Regioni Puglia e Basilicata, per la vertenza Natuzzi si è chiuso senza una soluzione positiva. Il piano industriale triennale, secondo l’azienda, è “la risposta strategica alla necessità di affrontare la forte instabilità geopolitica ed economica attuale e di adattare il proprio modello di business in risposta ad uno scenario globale in profonda trasformazione” ma i sindacati la pensano diversamente: la soluzione non è fatta di esternalizzazioni e dismissioni di stabilimenti.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Dal confronto di oggi è emerso con chiarezza che permane una significativa distanza tra le posizioni dell’azienda e quelle delle organizzazioni sindacali. Non si è ancora giunti a un punto di equilibrio tra il piano industriale presentato dall’impresa e le istanze poste a tutela del lavoro e dell’occupazione. Per questo motivo il confronto non può dirsi concluso e richiede ulteriori sforzi da parte di tutti”.

È quanto dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Eugenio Di Sciascio, al termine del tavolo sulla vertenza Natuzzi svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), al quale hanno preso parte il presidente della task force regionale Occupazione, Leo Caroli, e le parti sociali.

Nel corso dell’incontro si è preso atto che il dialogo tra azienda e sindacati resta ancora aperto su diversi nodi centrali. In particolare, non è stato possibile raggiungere un’intesa su alcuni punti qualificanti della riorganizzazione aziendale: le misure di incentivazione all’esodo, il ricorso a processi di esternalizzazione con adeguate garanzie di salvaguardia occupazionale, il riassetto produttivo attraverso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e il tema del reshoring, anche alla luce di un possibile ruolo pubblico di accompagnamento.

“La crisi Natuzzi rimane una questione di grande rilievo per la Puglia e per l’intero comparto produttivo del territorio – aggiunge Di Sciascio – e su questo fronte non abbasseremo la guardia. Al contrario, sentiamo ancora più forte la responsabilità di promuovere ogni ulteriore iniziativa pubblica utile a riportare le parti attorno a un tavolo in condizioni che consentano di avvicinare le posizioni e costruire soluzioni condivise”.

“Intervenire su questa vertenza – prosegue l’assessore – significa prendersi cura di una realtà industriale che rappresenta l’identità di un territorio e che continua a svolgere un ruolo importante per l’occupazione in Puglia. Il nostro impegno sarà quello di accompagnare il percorso con politiche attive a sostegno dello sviluppo che, per essere davvero efficaci, devono nascere dal confronto e dalla condivisione tra azienda e rappresentanze dei lavoratori. La Regione – conclude Di Sciascio – è pronta a fare la propria parte attraverso il lavoro congiunto della task force occupazionale e con il supporto tecnico delle strutture regionali competenti in materia di lavoro, sviluppo economico e formazione, per contribuire a individuare soluzioni concrete e sostenibili”.