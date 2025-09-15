Di seguito un comunicato diffuso da Cosimo Borraccino, consulente esperto del presidente della Regione Puglia:

Assieme al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’Assessore al Personale Gianni Stea, abbiamo approvato il concorso indetto da ARPAL Puglia in merito all’assunzione di 20 unità da inquadrare nel profilo professionale di ‘Addetto Contact Center – PAL (Politiche attive del lavoro) – Area degli Istruttori’.

Le candidature sono già aperte dal 12 settembre e fino alle 23:59 dell’1 ottobre 2025 e potranno essere ammessi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, commi 1 e 2 e 3-bis

– essere maggiorenni

– idoneità psicofisica allo svolgimento di tutte le mansioni che rispecchiano il profilo professionale a concorso

– godimento dei diritti civili e politici

– essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza

– non essere esclusi dall’elettorato politico attivo

– non essere stati destituiti dall’impiego presso una PA

– assenza di condanne penali

– posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 21/12/1985

– conoscenza della lingua inglese

– conoscenza e capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche e dei software di office automation più diffusi

Requisiti specifici:

– Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di seconda grado della durata quinquennale che consenta l’iscrizione a una facoltà universitaria

– Esperienza lavorativa maturata e anzianità di servizio

La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata tramite il portale di Reclutamento della Funzione Pubblica al seguente link: Portale del reclutamento

I soggetti con disabilità o con diagnosi di DSA dovranno inoltrate la documentazione a mezzo PEC al seguente indirizzo: concorsi.arpal@pec.rupar.puglia.it

Inoltre, è doveroso rammentare che la partecipazione al concorso è subordinata al versamento di una tassa di concorso pari a € 10,00 da effettuare tramite la piattaforma PagoPA e che il concorso si articolerà in un’unica prova scritta.