Il 9 maggio 1978 il corpo esanime di Aldo Moro venne rinvenuto nel bagagliaio di una Renault 4. Lo statista originario di Maglie era stato rapito da terroristi 55 giorni prima, il 16 marzo. Oggi è la giornata nazionale in cui si commemorano le vittime del terrorismo.
Il 9 maggio 1978 venne anche ritrovato a Cinisi il cadavere di Giuseppe Impastato. Era stato, principalmente attraverso il mezzo della radio, un attivista antimafia in anni difficilissimi per la Sicilia.
Il 9 maggio 1950 la dichiarazione Schuman, ministro francese dell’Economia, rappresentò quella che è considerata l’origine dell’Europa unita.