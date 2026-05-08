Di seguito il comunicato:

Si è conclusa con un riscontro straordinario la partecipazione di Puglia CortenLove

all’edizione 2026 del Salone del Mobile di Milano. Nello spazio espositivo del Padiglione 13,

l’azienda guidata da Silvia e Anna Maria Decataldo ha saputo trasformare un concetto

astratto e profondamente pugliese come “La Controra” in una realtà materica capace di

dialogare con il mercato del design d’eccellenza.

Oltre l’acciaio: la nuova trama Costanza è già un’icona

Il vero protagonista dell’esposizione è stato il debutto della nuova trama Costanza. Se il

primo comunicato annunciava la sfida tecnologica di trasformare la rigidità dell’acciaio

Corten in un fluido merletto geometrico, il responso del pubblico e degli addetti ai lavori ha

confermato il successo di questa visione. Architetti e interior designer internazionali hanno

apprezzato la capacità del traforo Costanza di generare giochi di luce dinamici, rendendo i

volumi metallici visivamente leggeri e vibranti.

La Linea “La Controra”: Sculture per l’abitare quotidiano

I pezzi della linea presentata al Salone – dalla Pancarrozza alla Poltrona Controra, fino

alla Chaise Longue con il design firmato dall’Architetto Cosimo Vozza – hanno ridefinito il

confine tra arredo indoor e outdoor. Il pubblico è rimasto affascinato non solo dal design

scultoreo, ma anche dalla filosofia che sottende ogni creazione: l’invito a riscoprire il tempo

sospeso e la contemplazione, valori tipici della tradizione mediterranea reinterpretati

attraverso un linguaggio industriale raffinato.

“Siamo rientrate in Puglia con un bagaglio incredibile di incontri e nuovi stimoli” – dichiarano

Silvia e Anna Maria Decataldo. “Vedere visitatori da tutto il mondo fermarsi a toccare la

texture del nostro Corten e riconoscere in esso il valore della nostra memoria artigianale è

stata la soddisfazione più grande. Il Salone non è stato solo una vetrina, ma la conferma che

il nostro ‘centrino d’acciaio’ ha una voce universale”.

Uno sguardo al futuro

Con oltre 1.000 nuovi contatti qualificati e l’interesse di stampa e rivenditori esteri, Puglia

CortenLove guarda ora alle prossime sfide. L’azienda si prepara a consolidare le

collaborazioni nate in fiera e a portare la linea “La Controra” nei contesti architettonici più

prestigiosi, continuando a investire in quella precisione meccanica che permette all’acciaio di

farsi poesia.

Il nuovo catalogo completo, che include le anteprime del Salone e l’intera collezione storica,

è ora disponibile per il download sul sito ufficiale – www.pugliacortenlove.it