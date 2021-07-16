Quella di via Capruzzi diventa la seconda importante entrata della stazione ferroviaria di Bari. Stamattina l’inaugurazione dell’opera che ha reso più moderno e funzionale, stando alle parole del sindaco Antonio Decaro, lo scalo del capoluogo pugliese giunto a 157 annidi attività.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, ha presenziato all’inaugurazione con Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, con l’amministratrice delegata di Rete ferroviaria italiana, gruppo Ferrovie dello Stato, Vera Fiorani, ed appunto il sindaco.