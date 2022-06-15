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8 Maggio 2026
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Bari-Taranto: strada statale 100 “da mettere in sicurezza altrimenti conteremo altri morti” Perrini dopo i due incidenti della settimana scorsa

15 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:

“Quanti altri morti dobbiamo registrare sulla Statale 100? Solo negli ultimi giorni – l’8 e il 10 giugno – due incidenti gravissimi con due morti e sette feriti. E mi chiedo: visto che tutti, Istituzioni in primis, conoscono la pericolosità perché si continua a non intervenire per metterla in sicurezza?

“Io per primo il 26 novembre 2020 avevo sollecitato con un’interrogazione al presidente Emiliano i lavori di completamento e messa in sicurezza in modo particolare tra i km 44+500 al 53+600 (San Basilio) e nei due snodi San Basilio-Mottola e Massafra-Taranto. Le risposte che ho ricevuto sono state un rimpallo di responsabilità fra Regione e Anas. Ma difronte all’escalation di morti, e in previsione del maggior traffico stradale che ci sarà in vista dell’estate, io non ci sto e questa mattina ho ripresentato un’altra interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore ai Trasporti, Maurodinoia, per sollecitarli nuovamente ad adottare urgentemente tutte le iniziative e gli strumenti necessari al fine di garantire la sicurezza stradale per l’intera strada statale 100.

“Altrimenti saremo tutti complici morali delle morti future!”

(foto: repertorio)


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