Di seguito il comunicato:

Venerdì 15 maggio la Festa della Scienza torna in Valle d’Itria con un evento dedicato alle scuole secondarie di I e II grado. A partire dalle ore 9 e per tutta la mattinata il Teatro Nuovo di Martina Franca ospiterà oltre 600 studentesse e studenti di numerosi istituti del territorio. In programma, gli interventi della Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo e della antropologa forense Cristina Cattaneo (Università degli Studi di Milano).

Il tema scelto per la XVII edizione della manifestazione culturale e scientifica pensata e realizzata per gli studenti e i cittadini pugliesi è One Health (Salute Unica), un approccio sempre più centrale nel dibattito scientifico internazionale, che riconosce l’interconnessione tra salute umana, animale, vegetale e ambientale.

Sotto la direzione scientifica del Prof. Antonio Musarò, la manifestazione si conferma come un importante spazio di dialogo tra mondo della ricerca, scuola e società civile. Scienziati e ricercatori di fama internazionale, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni incontreranno studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado, offrendo loro un’occasione concreta di confronto con i protagonisti della scienza contemporanea.

L’evento del 15 maggio, che si aprirà con i saluti istituzionali e gli interventi dei dirigenti scolastici e del presidente della BCC di Locorotondo, avv. Antonio Convertini, prevede anche uno spazio dedicato alla presentazione dei video realizzati dagli studenti sul tema della manifestazione per il concorso Festa della Scienza.

Hanno aderito all’iniziativa: l’I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Martina Franca, l’I.I.S.S. “Basile Caramia-Gigante” di Locorotondo-Alberobello, l’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Martina Franca, il Liceo Statale “Tito Livio” e l’Istituto Comprensivo Statale “A.R. Chiarelli” di Martina Franca.

Tra gli ospiti della XVII edizione della Festa della Scienza figurano personalità di primo piano del panorama scientifico e culturale: Elena Cattaneo, farmacologa e Senatrice a vita; Cristina Cattaneo, medico e antropologa forense; Angela Santoni, direttrice scientifica dell’Istituto Pasteur-Italia; Alessandra Gentile, esperta di arboricoltura e genetica vegetale; Alessandra Mascaro, primatologa, insieme ad altri esperti.

«La manifestazione – afferma il Prof. Antonio Musarò – intende offrire uno spazio di confronto per comprendere la complessità del presente e ricomporre le fratture generate da una visione ancora troppo antropocentrica. Ogni ricucitura richiede uno sguardo attento sulle crepe del nostro tempo: un vero cantiere di libertà cognitiva, capace di allenare il dubbio e promuovere una società della conoscenza e una cittadinanza scientifica».

L’evento è organizzato dall’associazione APERTAmente, con il supporto della Fondazione Elena Cattaneo ETS e il contributo di BCC-Locorotondo.

Per informazioni e programma: https://www.festadellascienza.it/