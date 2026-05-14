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Taranto: premio internazionale “Luis Bacalov” al compositore Andrea Passanisi Terza edizione

15 Maggio 2026
Il direttore Giovanni Ferrauto con Andrea Passanisi (foto Aurelio Castellaneta)

Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Vince la terza edizione del Premio internazionale Luis Bacalov, il compositore Andrea Passanisi, autore del brano “ZagrWalz”. All’autore, oltre ad applausi e ovazione al momento della proclamazione è stato riconosciuto un premio di 1.500 euro. Secondo posto per “L’ultimo valzer” di Niccolò Buscemi (600 euro); terzo per “Waltz orchestral” dell’inglese Andrew Evans (300 euro).

Altri due i premi assegnati nel corso della serata condotta dalla giornalista Rosalba De Giorgi: quello dell’Orchestra, a “L’ultimo valzer” di Niccolò Buscemi (250 euro); quello del pubblico ad “Entrechat des Ombres” del duo Le Voci – Spadafino (250 euro). Applausi anche per “Valzer trasfigurato” di Mauro Marenghi, compositore selezionato fra i trenta titoli giunti alla Commissione che ha assolto il non semplice compito di compiere una cernita fra le opere e assegnare successivamente i diversi riconoscimenti.

Foto ricordo i premiati e la Commissione (foto Aurelio Castellaneta)La serata conclusiva della terza edizione del Premio internazionale di composizione “Luis Bacalov”, si è svolta giovedì sera nel Teatro Tarentum di Taranto di via Regina Elena. Tema di questa edizione: il valzer, materia che ha ispirato le cinque composizioni finaliste eseguite, si diceva, dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giovanni Ferrauto.

Questa la Commissione artistica del Concorso nazionale “Luis Bacalov”: Giovanni Ferrauto, docente di Composizione presso il Conservatorio Bellini di Catania e Direttore d’Orchestra; Luka Lodi, pianista e compositore; Maurizio Lomartire, compositore e direttore d’orchestra; Piero Romano, direttore artistico Orchestra ICO Magna Grecia; Giuseppe Salatino, docente di Composizione musicale elettroacustica nel Conservatorio Duni di Matera, e direttore d’orchestra; Cristian Ugenti, compositore e direttore d’orchestra. Dopo l’esecuzione delle composizioni saranno ritirate le schede compilate dai presenti in sala per l’assegnazione del premio “Pubblico Città di Taranto”.

Il concorso dedicato a Luis Bacalov, per tutti riferimento umano e artistico, Premio Oscar per la colonna sonora del film “Il Postino”, giunto, si diceva, alla terza edizione, rappresenta anche un sentito tributo al grande compositore e arrangiatore italo-argentino, che rivestì il ruolo di direttore principale dell’Orchestra della Magna Grecia dal 2005 al 2017 (anno della sua scomparsa).

La serata è stata organizzata da Matera in musica, in collaborazione con l’ICO Magna Grecia e con l’Associazione Musicale culturale “Luis Bacalov”, con il patrocinio del Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC – Ministero della Cultura, saranno eseguite le seguenti composizioni.

Il Concorso “Luis Bacalov” è stato finanziato mediante Accordo Coesione Puglia 2021-2027 – Area Tematica 03 Competitività imprese – Linea di intervento 03.02 Turismo e ospitalità. Intervento “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche – Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021 – 2027.

(foto: Aurelio Castellaneta)


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