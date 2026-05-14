Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Vince la terza edizione del Premio internazionale Luis Bacalov, il compositore Andrea Passanisi, autore del brano “ZagrWalz”. All’autore, oltre ad applausi e ovazione al momento della proclamazione è stato riconosciuto un premio di 1.500 euro. Secondo posto per “L’ultimo valzer” di Niccolò Buscemi (600 euro); terzo per “Waltz orchestral” dell’inglese Andrew Evans (300 euro).

Altri due i premi assegnati nel corso della serata condotta dalla giornalista Rosalba De Giorgi: quello dell’Orchestra, a “L’ultimo valzer” di Niccolò Buscemi (250 euro); quello del pubblico ad “Entrechat des Ombres” del duo Le Voci – Spadafino (250 euro). Applausi anche per “Valzer trasfigurato” di Mauro Marenghi, compositore selezionato fra i trenta titoli giunti alla Commissione che ha assolto il non semplice compito di compiere una cernita fra le opere e assegnare successivamente i diversi riconoscimenti.

La serata conclusiva della terza edizione del Premio internazionale di composizione “Luis Bacalov”, si è svolta giovedì sera nel Teatro Tarentum di Taranto di via Regina Elena. Tema di questa edizione: il valzer, materia che ha ispirato le cinque composizioni finaliste eseguite, si diceva, dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giovanni Ferrauto.

Questa la Commissione artistica del Concorso nazionale “Luis Bacalov”: Giovanni Ferrauto, docente di Composizione presso il Conservatorio Bellini di Catania e Direttore d’Orchestra; Luka Lodi, pianista e compositore; Maurizio Lomartire, compositore e direttore d’orchestra; Piero Romano, direttore artistico Orchestra ICO Magna Grecia; Giuseppe Salatino, docente di Composizione musicale elettroacustica nel Conservatorio Duni di Matera, e direttore d’orchestra; Cristian Ugenti, compositore e direttore d’orchestra. Dopo l’esecuzione delle composizioni saranno ritirate le schede compilate dai presenti in sala per l’assegnazione del premio “Pubblico Città di Taranto”.

Il concorso dedicato a Luis Bacalov, per tutti riferimento umano e artistico, Premio Oscar per la colonna sonora del film “Il Postino”, giunto, si diceva, alla terza edizione, rappresenta anche un sentito tributo al grande compositore e arrangiatore italo-argentino, che rivestì il ruolo di direttore principale dell’Orchestra della Magna Grecia dal 2005 al 2017 (anno della sua scomparsa).

La serata è stata organizzata da Matera in musica, in collaborazione con l’ICO Magna Grecia e con l’Associazione Musicale culturale “Luis Bacalov”, con il patrocinio del Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC – Ministero della Cultura, saranno eseguite le seguenti composizioni.

Il Concorso “Luis Bacalov” è stato finanziato mediante Accordo Coesione Puglia 2021-2027 – Area Tematica 03 Competitività imprese – Linea di intervento 03.02 Turismo e ospitalità. Intervento “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche – Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021 – 2027.

(foto: Aurelio Castellaneta)