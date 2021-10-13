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Barletta, è notte: sfiduciato il sindaco, sciolto il consiglio comunale. Saranno elezioni anticipate Seduta consiliare durata circa nove ore. Taranto: oggi presentazione della nuova giunta comunale

14 Ottobre 2021
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Di Stefano Inchingolo:

Cosimo Cannito, sindaco dimissionario di0 Barletta, è stato sfiduciato. Mozione di sfiducia oggi in consiglio comunale, votata a mezzanotte al termine di un dibattito durato circa nove ore. Diciannove favorevoli alla sfiducia, ne servivano almeno diciassette. L’assemblea è dunque sciolta, sarà nominato un commissario straordinario e saranno effettuate le elezioni comunali anticipate nel 2022.

Nell’immagine da Amica 9 tv il momento in cui Cosimo Cannito ha lasciato il consiglio comunale di Barletta al termine del suo intervento in cui si è anche commosso.

—–

Screenshot 20211014 135913Taranto: stamattina il sindaco Rinaldo Melucci presenta la nuova giunta comunale, esecutivo che contiene alcuni aggiustamenti.

Presente alla conferenza stampa Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: testimonianza del fatto che anche in vista delle elezioni amministrative 2022 non ci sarà spazio, dal punto di vista di Emiliano, per Giovanni Gugliotti (attualmente sindaco di Castellaneta e presidente della Provincia).

Esponente di centrodestra, ha provato a scalzare nel centrosinistra Melucci per la candidatura alla carica di sindaco tarantino.

 


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