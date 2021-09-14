Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:



Dalle prime luci dell’alba i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Roma, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Reggio Calabria, stanno eseguendo in diverse regioni 57

misure cautelari nei confronti di esponenti di un’organizzazione criminale dedita all’importazione di cocaina dal nord-Europa e dalla Spagna.