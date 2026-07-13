Sabrina Lallitto, sindaca di Casacalenda, e Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, hanno vinto l’undicesima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”. Si è svolta a Martina Franca dopo che nei dieci anni precedenti si era tenuta proprio a Bisceglie. Si sono sfidate cinque squadre e ogni sindaco era accompagnato da uno chef (quelli vincitori sono Isabella Potì e Floriano Pellegrino).

Gli altri partecipanti: squadra viola-sindaci Nicoletti e Galiano, chef D’Errico e Ricci; squadra verde, sindaci Colucci e Rogoli, chef Santoro e Mita; squadra blu, sindaci De Tomaso e Marchionna, chef Pagone e Tamburrano; squadra arancio, sindaci Palombella e Palmisano, chef Catalano e Palmisano. Hanno anche partecipato Vito Leccese, sindaco di Bari, e Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, alla manifestazione condotta da Mauro Pulpito con Claudia Cesaroni e Alessio Giannone (Pinuccio).