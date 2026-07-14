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Carcere di Taranto “al collasso: solo 6 educatori per 850 detenuti” Sindacato

14 Luglio 2026
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Di seguito un comunicato diffuso da Cisl fp:

Il carcere di Taranto si conferma la struttura penitenziaria più affollata d’Italia, a cui si contrappone il minor numero di addetti della Polizia penitenziaria e del Comparto delle Funzioni centrali. A lanciare l’ennesimo allarme è la CISL FP Taranto Brindisi, che in data odierna ha inviato una formale richiesta di ripianamento organico urgente al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato Regionale per la Puglia e Basilicata.

I numeri della Casa Circondariale di Taranto descrivono una situazione critica: la struttura si ritrova a dover gestire quasi 850 detenuti, a fronte dei 400 previsti dalla capienza, con la presenza al suo interno di diversi soggetti psichiatrici. L’area trattamentale, essenziale per mantenere un seppur precario equilibrio interno, ha visto il proprio organico ridursi drasticamente: dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti, si è passati a soli 6 educatori effettivamente presenti, costretti a farsi carico del doppio dei reclusi.

Quella che stiamo affrontando è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti e dei dipendenti, generando continue tensioni all’interno dell’istituto”. Lo dichiara Umberto Renna, Segretario territoriale della CISL FP Taranto Brindisi. “I numeri sono impietosi e i nostri pochi educatori sono stati lasciati soli a fronteggiare quasi 850 detenuti, una situazione divenuta insostenibile. Chiediamo all’Amministrazione di intervenire e di assumere senza indugio le iniziative necessarie per ripianare l’organico di quest’area fondamentale“.

Per far fronte all’emergenza, la CISL FP Taranto Brindisi ha formalmente richiesto l’attivazione di due misure specifiche:

– Procedere con lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per Funzionari Giuridico-pedagogici indetto il 18 ottobre 2022.

–  Procedere con l’emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.

La CISL FP Taranto Brindisi non è più disposta a tollerare il perdurare di questo immobilismo e si riserva di intraprendere ogni ulteriore iniziativa di mobilitazione a tutela della dignità, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.


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