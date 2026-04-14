Una bambina di 12 anni, Alicia Amoruso, che stava tornando a casa da scuola, centrata in pieno da un albero sradicato a causa del vento. Morta, nonostante almeno venti persone, per circa mezz’ora, avessero fatto di tutto, nella disperazione, per salvarla. Politrauma toracico, la causa del decesso avvenuto in ambulanza. Oggi a Bisceglie scuole chiuse. Inchiesta della procura di Trani per ipotesi di omicidio colposo. È il momento del lutto ma si dovrà poi comprendere le condizioni degli alberi in città e cioè se l’accaduto, ad esempio, fosse evitabile.

Un uomo di 53 anni, Domenico Racanati, che percorreva la strada statale 16 in Molise, in viaggio verso Ortona: crollo del ponte sul fiume Trigno, in territorio di Montenero di Bisaccia. Oggi è il tredicesimo giorno di ricerche del 53enne disperso.

È il dramma doppio che ha colpito Bisceglie, in questo periodo di maltempo. Una disgrazia che ha devastato la famiglia di una ragazzina, un’altra che ha messo in gravissima apprensione un’altra famiglia ma, complessivamente, è l’intera località a vivere giorni di dolore. E in realtà li vive la Puglia intera che ieri ha lamentato ancora una morte sul lavoro, legata al maltempo: il 38enne di Taranto che, colpito da un palo mentre era impegnato nella manutenzione, ha perso la vita.

Oggi a Barletta lutto cittadino, proclamato dal sindaco Cosimo Cannito. Si commemora Pasquale Pinto, 16 anni, morto nella fine settimana scorsa in conseguenza di un incidente stradale. Sempre il sindaco Di Barletta ha disposto l’abbattimento, già da oggi, di tutti gli alberi considerati in condizioni pericolose.

(foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco)