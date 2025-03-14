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Elezioni amministrative, 25-26 maggio con eventuali ballottaggi 8-9 giugno: anche in nove Comuni pugliesi Il secondo turno coinciderà con il referendum

14 Marzo 2025
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Ieri il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge per le elezioni amministrative 2025. Riguarderanno in tutta Italia 461 Comuni. Tra i nuovi sindaci, 9 in Puglia. Si voterà il 25 ed il 26 maggio con eventuali ballottaggi, nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, l’8 ed il 9 giugno. Stesse date del referendum al quale saranno chiamati tutti i cittadini italiani.

Città metropolitana di Bari

Triggiano

 

Provincia Bat

San Ferdinando di Puglia

 

Provincia di Foggia

Carapelle

Castelluccio dei Sauri

Lesina

 

Provincia di Lecce

Corsano

Taviano

 

Provincia di Taranto

Massafra

Taranto

 


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