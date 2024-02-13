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Ex Ilva: protesta indotto, bloccato il ponte girevole di Taranto Da ieri presidio davanti alla prefettura

13 Febbraio 2024
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Di Francesco Ruggieri:

Ieri la consegna delle chiavi delle aziende ed il sit-in davanti alla prefettura di Taranto, proseguito anche nella notte.

IMG 20240213 125103Stamattina la protesta degli imprenditori dell’indotto Acciaierie d’Italia condiziona il traffico urbano della città ionica: bloccato il ponte girevole.

Ancora ieri, in un incontro fra rappresentanti dell’associazione di imprese e presidente della Regione Puglia, è stato ribadito da parte di Michele Emiliano che l’istituzione regionale ha pronti i soldi per poter onorare i crediti delle imprese (circa 150 milioni di euro complessivi) ma che servirebbe un provvedimento specifico dello Stato per lo sblocco dei fondi. La Regione Puglia interverrebbe così per fare fronte al debito non suo ma che Acciaierie d’Italia ha nei confronti di quelle aziende.

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d’Italia :

Acciaierie d’Italia comunica di aver dato sin dalla giornata di ieri disponibilità ad inoltrare a SACE l’elenco delle aziende fornitrici interessate alle misure di sostegno del loro credito verso Acciaierie d’Italia, così come previsto dai provvedimenti del Governo attualmente in discussione in sede Parlamentare.

 

Nella giornata di ieri è stato ricevuto da AIGI e immediatamente trasmesso a SACE un elenco di 78 aziende. Ogni ulteriore riscontro da parte delle aziende fornitrici di Acciaierie d’Italia sarà inoltrato a SACE con la medesima tempestività.

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