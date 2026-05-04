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4 Maggio 2026
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Cremonese in vantaggio con Bonazzoli nel primo tempo. All’inizio del secondo tempo il pareggio della Lazio per merito di Isaksen. Nel recupero la rete di Noslin per il vantaggio definitivo dei romani

Con questo risultato la Cremonese resta terzultima nella classifica del campionato di calcio di serie A e con 28 punti ha uno svantaggio di quattro lunghezze rispetto al Lecce vittorioso, in questo turno, a Pisa.

A tre giornate dalla fine del campionato questi gli impegni:

Lecce (32)-Juventus, Sassuolo, Genoa

Cremonese (28)-Pisa, Udinese, Como

Verona e Pisa già retrocessi

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