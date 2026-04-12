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Lecce-Arnesano: auto contro un muro, morto 21enne figlio di un consigliere regionale Nella notte. Cordoglio di Decaro e di rappresentanze FdI

12 Aprile 2026
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Tragedia alle prime luci dell’alba: intorno alle ore 4 Antonio Basile, 21 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Era il figlio del consigliere regionale pugliese Dino Basile.

Il giovane era alla guida della sua Mercedes lungo la provinciale 7 ad Arnesano, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo. La vettura è finita contro il muro di un’abitazione e l’impatto è stato fatale. Nonostante il celere intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Siamo sconvolti. Una tragedia immane che lascia senza parole.  A 21 anni la vita dovrebbe essere tutta davanti, non spezzarsi così“.

All’amico e collega Dino e a tutta la famiglia Basile un abbraccio sincero e discreto, nel rispetto di un dolore che nessuna parola può colmare”, così il capogruppo Paolo Pagliaro a nome del gruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale della Puglia. (leccesette.it)

—–

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme alla Giunta, esprime il più profondo cordoglio al consigliere regionale Dino Basile per la tragica scomparsa del figlio.
“In questo momento di immenso dolore, che nessuna famiglia dovrebbe mai conoscere, l’intera istituzione regionale si stringe con un abbraccio sincero e commosso a Dino e ai suoi cari, offrendo loro tutto il sostegno e la vicinanza possibili”.

—–

Di seguito il comunicato:

La comunità di Fratelli d’Italia di Bari e Provincia esprime il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio, figlio di Dino Basile.
In questo momento di immenso dolore, il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Bari, Michele Picaro, ha voluto rivolgere un pensiero di vicinanza e affetto alla famiglia Basile:
“Ci sono notizie che lasciano senza parole e che colpiscono nel profondo. La scomparsa di Antonio è una ferita dolorosa che tocca l’intera nostra comunità. A Dino Basile, alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga il mio abbraccio più sincero e il sentimento di una vicinanza autentica in queste ore così difficili. Davanti a un dolore tanto grande, ci stringiamo con rispetto, affetto e partecipazione.”
Fratelli d’Italia di Bari e Provincia si unisce al dolore della famiglia Basile, condividendo con commozione questo momento di lutto.

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