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Il sindaco di Taranto, che nei giorni scorsi ha ribadito l’indisponibilità a firmare l’accordo di programma interistituzionale, aveva chiesto un incontro al ministro delle Imprese e il conseguente rinvio dell’incontro previsto domani al ministero. “Il ministro è disponibile a incontrare i sindaci di Taranto e di Statte e il presidente della Provincia di Taranto prima della riunione sull’accordo di programma interistituzionale, eventualmente anche in presenza del presidente della Regione Puglia”. Però l’incontro in programma domani, riguardante anche altri ministeri, Regione, Autorità portuale e gestione commissariale di Acciaierie d’Italia in amministrazione controllata, è confermato “nel rispetto dei lavoratori e delle imprese che stanno attendendo le decisioni delle istituzioni” riporta la nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).


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