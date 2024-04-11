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8 Maggio 2026
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Conte propone ad Emiliano un patto per la legalità e la buona amministrazione Regione Puglia. Critica da FdI

11 Aprile 2024
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Dopo avere annunciato, nella sala conferenze della Regione Puglia, il ritiro dalla giunta, Giuseppe Conte ha incontrato, sempre nel palazzo della Regione, il presidente Michele Emiliano. Ha proposto la sottoscrizione di un documento: patto per la legalità e la buona amministrazione, fra l’altro con un apposito Assessorato alla Legalità.

L’incontro è durato circa un’ora ed Emiliano lo ha definito caratterizzato da proposte interessanti.

Critica dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: “la montagna ha partorito un topolino” riferendosi all’iniziativa odierna M5S.

 


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