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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

“Dalla sorella del boss per spiegare che le regole non le facevano più loro ma noi” Michele Emiliano, audizione in commissione parlamentare antimafia

10 Maggio 2024
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Il presidente della Regione Puglia è stato ascoltato oggi dai componenti della commissione parlamentare antimafia. Michele Emiliano ha parlato, tra le altre cose, di due aspetti che sono stati al centro dell’attenzione generale in queste settimane. Uno riguardava gli accadimenti con Alfonso Pisicchio poche ore prima dell’arresto dell’ex assessore regionale, l’altro si riferiva a quanto detto da Emiliano, ad una piazza gremita, riguardo alla visita fatta quando era sindaco, con il giovanissimo assessore Antonio Decaro alla sorella del boss Capriati: “per spiegare che le regole non le facevano più loro ma noi”.


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