Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Nel venticinquesimo anno dalla sua scomparsa è in programma una giornata di studi in ricordo di Enrico Dalfino, venerdì 8 novembre a partire dalle 9.30, nella Sala del Consiglio comunale del Palazzo di Città di Sammichele di Bari, sua città natale.

Avvocato amministrativista, professore universitario e politico, dovette gestire nel 1991, nel periodo in cui fu sindaco di Bari, lo sbarco dei circa 20.000 profughi albanesi arrivati con la nave Vlora al porto di Bari pronunciando, in quell’occasione, la frase “Sono persone, persone disperate. Non possono essere rispedite indietro, noi siamo la loro unica speranza”. Parole di grande effetto e quasi premonitrici, soprattutto alla luce dei fenomeni migratori degli ultimi anni.

L’evento, intitolato ‘L’incessante dialettica tra autorità e libertà nell’esercizio del potere amministrativo’, è organizzato dal Centro studi di storia, cultura e territorio di Sammichele di Bari con il contributo di Ordine degli Avvocati di Bari, Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Sammichele di Bari, Camera amministrativa distrettuale degli Avvocati di Bari e Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari. Il programma della giornata prevede i saluti del presidente del Centro studi di storia, cultura e territorio di Sammichele di Bari Giacomo Spinelli, del sindaco del Comune di Sammichele di Bari Lorenzo Netti, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Stefano Bronzini, del sindaco della Città Metropolitana di Bari Antonio Decaro, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì, del componente del Consiglio direttivo della Camera amministrativa distrettuale degli Avvocati di Bari Maurizio Di Cagno e del presidente del Banco di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari Cosimo Palasciano.

Nell’occasione nei locali del palazzo municipale sarà allestita una mostra fotografica sui momenti salienti della poliedrica vita di Enrico Dalfino, con una sezione speciale dedicata all’evento della Vlora a cura di Luca Turi. Intorno alle 15 il Sindaco di Sammichele scoprirà una targa commemorativa posta davanti la casa natia.

«Siamo lieti – commenta il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì – di promuovere questa ricorrenza per ricordare la vita esemplare dell’avvocato Enrico Dalfino e la sua capacità di formare nuove generazioni di professionisti e di esaltare la funzione sociale dell’avvocatura divenendo simbolo della tutela dei diritti civili e politici amministrando, nel pur breve periodo di governo della città, nel segno di Bari comunità aperta».