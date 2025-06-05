Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici legati ai programmi integrati di agevolazione, truffa ai danni dello Stato, dell’Unione Europea e della Regione Puglia, riciclaggio ed autoriciclaggio. Sono queste le pesanti accuse ipotizzate nei confronti di 11 persone, tra cui figura anche Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo economico ed alle Attività produttive.

Questa mattina, agenti del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, che ha raccolto intercettazioni telefoniche, documentazione contabile e testimonianze, hanno notificato agli indagati i capi di accusa contenuti in 35 pagine. L’interrogatorio davanti al gip di Lecce Angelo Zizzari è previsto per il prossimo 12 giugno. Le indagini sono coordinate dai Pm Massimiliano Carducci e Alessandro Prontera.

L’indagine ha interessato i cosiddetti PIA, ossia i Programmi Integrati di Agevolazione, che la Regione Puglia ha adottato per agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese. Secondo l’accusa, quei fondi non sarebbero stati gestiti in maniera trasparente, ma tramite un sistema clientelare che vedrebbe coinvolti funzionari pubblici, amministratori e imprenditori locali. Tra l’altro, dall’inchiesta emergerebbe che potrebbero esserci state delle azioni tese a condizionare l’esito delle elezioni comunali a Lecce, Surbo e Gallipoli.

Tra gli indagati figurano anche Maurizio Laforgia, figlio del presidente di Aqp, Angelo Mazzotta, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lecce, e gli imprenditori Marino Congedo ed Alfredo Barone.

Le richieste di arresto per gli indagati sarebbero dovute al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. (leccesette.it)

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Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Regione Puglia:

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci dichiara quanto segue: “Ho appreso questa mattina di essere oggetto di indagine. Fiducioso come sempre nei confronti della magistratura, attendo di conoscere meglio le accuse che mi vengono rivolte per poter chiarire al più presto la mia estraneità ai fatti che mi vengono contestati”.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dichiara: “Abbiamo fiducia nella giustizia e abbiamo fiducia in Alessandro Delli Noci. Aspettiamo di conoscere gli atti processuali e la sua difesa. Le procedure giudiziarie sono necessarie per conoscere la verità e auspichiamo che arrivino a conclusioni certe nel tempo più breve possibile”.