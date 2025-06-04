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Carabinieri: 211 anni Oggi cerimonie in tutta Italia

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Oggi è il 211/mo anniversario di fondazione dei carabinieri. Cerimonie in tutta Italia e naturalmente, in questo ambito, in Puglia dove ciascuno dei comandi provinciali ha predisposto delle manifestazioni celebrative.

 

 

 

 


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