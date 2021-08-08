L’8 agosto 1991 uno sbarco entrato nella storia della migrazione.
Tweet della Regione Puglia:
8 agosto Oltre 20.000 persone, fratelli e sorelle albanesi, aggrappate alla speranza di un passato da lasciare sull’altra sponda dell’Adriatico.
Chi accoglie non pensa al numero delle persone ma osserva i loro volti, ascolta le loro voci e tende loro una mano.
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All’8 agosto è legato il ricordo di una tragedia connessa anche alla migrazione. Furono 135 i lavoratori italiani fra i 256 morti, quel giorno del 1956, sepolti nella miniera di carbone di Marcinelle, in Belgio.