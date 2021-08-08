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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Bari: Vlora, trenta anni fa. Marcinelle, sessantacinque anni L'arrivo della nave con a bordo trentamila albanesi

8 Agosto 2021
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L’8 agosto 1991 uno sbarco entrato nella storia della migrazione.

Tweet della Regione Puglia:

8 agosto Oltre 20.000 persone, fratelli e sorelle albanesi, aggrappate alla speranza di un passato da lasciare sull’altra sponda dell’Adriatico.
Chi accoglie non pensa al numero delle persone ma osserva i loro volti, ascolta le loro voci e tende loro una mano.

—–

All’8 agosto è legato il ricordo di una tragedia connessa anche alla migrazione. Furono 135 i lavoratori italiani fra i 256 morti, quel giorno del 1956, sepolti nella miniera di carbone di Marcinelle, in Belgio.

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