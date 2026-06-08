Di Nino Sangerardi:

“Rafforzare la legalità, migliorare i controlli e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche a sostegno del comparto agricolo pugliese, con particolare attenzione alle misure legate all’emergenza Xylella e alla rigenerazione olivicola”. È questo l’obiettivo dell’atto integrativo del protocollo d’intesa sottoscritto a Bari, nel Palazzo della Presidenza tra il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza e Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale regionale.

Intesa siglata alla presenza del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale D. Guido Mario Geremia, del presidente della Giunta regionale, Antonio Decaro, dell’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo ruralecFrancesco Paolicelli e del direttore del Dipartimento interessato, Gianluca Nardone.

Un accordo che rafforza la collaborazione istituzionale nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità economico-finanziarie nel settore agricolo, estendendo le attività di controllo anche alle misure fitosanitarie, ai piani di monitoraggio, alle azioni di contrasto ai vettori della Xylella fastidiosa, ai regimi di aiuto e agli interventi destinati alla rigenerazione del comparto olivicolo pugliese.

Tra gli elementi centrali della convenzione figurano il potenziamento dello scambio informativo e dell’integrazione delle banche dati, la possibilità di orientare le attività ispettive attraverso analisi di rischio condivise, l’estensione dei controlli agli interventi economici e fitosanitari connessi alla Xylella e la realizzazione di percorsi formativi congiunti per il personale coinvolto nelle attività ispettive.

“L’accordo con la Guardia di Finanza ha un grande valore strategico – dichiara il presidente Antonio Decaro -, perché rafforza la tutela e il sostegno a un comparto fondamentale come quello agricolo, che in Puglia contribuisce in maniera significativa all’economia regionale, incidendo per circa il 6% del PIL. Le risorse comunitarie, nazionali e regionali messe in campo in questi anni sono ingenti e hanno l’obiettivo di accompagnare la crescita, la competitività e la resilienza delle nostre imprese agricole che ne hanno davvero bisogno e che noi intendiamo continuare a sostenere. Con questo protocollo rafforziamo lo scambio di informazioni e l’integrazione delle banche dati, strumenti essenziali per rendere ancora più efficaci e mirati i controlli sul corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici e sugli investimenti realizzati sul territorio”.

“La sottoscrizione dell’atto – rileva il Generale D. Geremia – conferma la volontà del Comando Regionale Puglia e della Regione Puglia di proseguire in un’azione sinergica e strutturata, orientata alla tutela della legalità, alla trasparenza amministrativa e al corretto impiego delle risorse pubbliche, contribuendo al contempo alla salvaguardia del territorio sotto il profilo ambientale, paesaggistico e della sicurezza agro-alimentare che costituiscono settori strategici per l’economia regionale. A tal fine, saranno impiegate le migliori professionalità nonchè mezzi e tecnologie avanzatissime, anche di osservazioni e rilevamento aerei e satellitari, di cui il Corpo dispone, realizzando le più efficaci ed efficienti collaborazioni e scambi di informazioni con le altre agenzie del settore e le competenti strutture della Regione Puglia”.