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Fitto, malore in aeroporto Cure dei medici, qualche giorno di riposo

8 Giugno 2021
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Di Francesco Santoro:

Malore all’aeroporto di Brindisi per l’eurodeputato Raffaele Fitto. L’ex presidente della Regione Puglia stava per imbarcarsi su un volo per Strasburgo, ma si è sentito male e ha dovuto ricorrere alle cure dei medici. «Sto bene, sono tornato a casa dopo una notte trascorsa all’ospedale “Perrino” per via di un malore improvviso che mi ha colpito mentre ero in aeroporto diretto a Strasburgo- fa sapere il parlamentare europeo-. Grazie per i tantissimi messaggi e telefonate, ma grazie soprattutto ai medici ed agli operatori sanitari che mi hanno rivoltato come un calzino con scrupolo e professionalità. Qualche giorno di riposo e si riparte».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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