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Al “Santissima Annunziata” di Taranto nove ore e diciannove minuti di attesa al pronto soccorso per un codice verde Rilevato dal tgnorba su dato del portale regionale. L'influenza aggrava la situazione nel periodo

8 Gennaio 2026
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Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, presenterà a breve il suo primo provvedimento: misure urgenti per le liste di attesa. Anche il prolungamento dell’orario lavorativo oltre le 23 per l’effettuazione delle visite, tra le possibili novità.

L’emergenza pronto soccorso in Puglia è l’altro problema gravissimo. Aggravato dall’influenza, in questi giorni. Secondo quanto rilevato nelle scorse ore dal tgnorba su dati del portale regionale sanità, al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto l’attesa per un codice verde era di 559 minuti. Cioè nove ore e 19 minuti. Per il codice azzurro poco meno. Peraltro si tratta di codici non certo prioritari. Pur sempre di quasi dieci ore, peraltro, si parla.

Ma ovunque si registravano tempi di attesa molto lunghi, perfino per il codice rosso, talvolta oltre i venti minuti. Dal foggiano al Salento, nessuno escluso, è così negli ospedali pugliesi.

 

 

 

 


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