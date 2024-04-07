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Incidente in Campania: morti due carabinieri pugliesi di 25 e 27 anni Nella notte. Erano in servizio. Cordoglio del presidente della Repubblica

7 Aprile 2024
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Incidente mortale la scorsa notte in Campania. Paga un grave tributo di sangue l’Arma dei carabinieri e lo paga anche la Puglia.

Deceduti infatti due militari di origine pugliese, Il 25enne Francesco Pastore, maresciallo originario di Manfredonia, ed il 27enne Francesco (o Domenico) Ferraro, di Montesano Salentino, appuntato scelto, i quali prestavano servizio in provincia di Salerno, a Campagna. Proprio in quel territorio è avvenuto il sinistro (per cause da dettagliare) con tre auto coinvolte fra cui quella con a bordo i carabinieri in servizio. Oltre ai deceduti un carabiniere, Paolo Volpe, 29 anni, di Terlizzi, è rimasto ferito come è ferita una quarta persona.

Francesco Pastore era figlio di un carabiniere che presta servizio a San Giovanni Rotondo e nipote di un militare dell’Aeronautica. Francesco Ferraro era figlio di un pensionato e di una infermiera nell’ospedale di Tricase, fratello di un carabinierile in servizio a Crotone.

Di seguito in formato immagine il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al comandante dell’Arma dei carabinieri, Teo Luzi:

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