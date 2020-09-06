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Salvini e Di Maio in Puglia, il Pd schiera Decaro per il comizio di Martina Franca Regionali: domenica importante per la campagna elettorale. Lopalco in intervista: "fine della pandemia, una bugia"

6 Settembre 2020
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Matteo Salvini alle sette di sera a Taranto. Luigi Di Maio dal mattino (10,30) fra Martina Franca, Grottaglie, Brindisi e via via fino a sera. E il partito democratico schiera un big nazionale, il sindaco di Bari, per il comizio di Martina Franca (ore 20,30) a sostegno del candidato locale Donato Pentassuglia. Un altro sindaco, il leccese Carlo Salvemini, a comizio con Michele Emiliano nel capoluogo salentino.

La campagna elettorale oggi prende definitivamente quota in Puglia, benché da giorni ormai l’attività dei candidati sia frenetica. Ma i vari esponenti nazionali di rilievo in Puglia danno la misura dell’importanza di questa competizione. Non solo per la regione.

Ricordiamo che i candidati alla presidenza della Regione Puglia sono (in ordine alfabetico) Pierfranco Bruni, Nicola Cesaria, Mario Conca, Antonio D’Agosto, Michele Emiliano, Raffaele Fitto, Antonella Laricchia e Ivan Scalfarotto.

Intanto in un’intervista al Corriere della Sera l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco è entrato nel suo ruolo di candidato. Ha parlato, fra l’altro, così: “Se noi abbiamo questa ripresa del Covid 19 è anche per effetto di una propaganda scriteriata di alcune forze politiche del nord che doveva dire che il virus non esiste e che quindi potevamo tornare a curarci nelle cliniche del nord perché sono sicure”.

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