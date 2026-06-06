A pochi giorni dal vertice al ministero, l’annuncio della chiusura degli stabilimenti di Santeramo in Colle, Graviscella e Jesce 2. Rimarranno aperti quelli di Matera e Laterza. Natuzzi trasferisce in Romania quelle produzioni degli stabilimenti destinati alla chiusura. A rischio 1700 lavoratori.
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