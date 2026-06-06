Finisce oggi il periodo di sconto delle accise sui carburanti: -5 centesimi al litro di gasolio, -10 per la benzina. Il governo è al lavoro per un nuovo provvedimento che abbia durata fino a fine mese e potrebbe essere un decreto legge anziché un passaggio dal Consiglio dei ministri. L’entità degli abbattimenti delle accise dovrebbe essere confermata.

Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area