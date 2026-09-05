Scrive Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata:
Questa mattina a Policoro, ho accolto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata sul nostro territorio per toccare con mano i danni provocati dal violento nubifragio del 2 settembre.
Una presenza concreta, in mezzo alla nostra gente, agli agricoltori, agli operatori turistici e agli amministratori locali.
La presenza della Premier e del ministro Francesco Lollobrigida e il sottosegretario Gemmato è un segnale importante: il Governo c’è e la Basilicata non è sola.
Adesso bisogna fare presto. Servono interventi, risorse e sostegno per consentire a Policoro e a tutto il territorio colpito di tornare rapidamente alla normalità.
La nostra terra sa rialzarsi. E lo farà anche questa volta. Insieme.