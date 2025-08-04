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Bari: oggi le chiavi della città a Francesca Albanese Per la relatrice Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati anche un incontro pubblico

4 Agosto 2025
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Scritto il 28 luglio da Vito Leccese, sindaco di Bari:

Il 4 agosto consegneremo le chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati.

Ho voluto annunciarlo oggi ricordando la memoria dei giovani studenti baresi che il 28 luglio 1943 pagarono con la vita il sogno di una Bari libera, democratica, antifascista.

Perché oggi, come allora, abbiamo il dovere di alzare la voce in difesa della libertà, ovunque sia minacciata.

(foto home page: tratta da profilo twitter di Francesca Albanese) 

—–

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Si ricorda che domani lunedì 4 agosto, alle ore 18.30, al Teatro Kursaal Santalucia di Bari, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dialogherà con Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati e autrice del libro “Quando il mondo dorme” (Rizzoli, 2025).
IMG 20250804 053119L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali social della Regione Puglia.
L’evento, organizzato da Regione Puglia in collaborazione con il festival di cultura palestinese FalastinFest, sarà moderato dal cantautore e giornalista Nabil Bey Salameh. Interverranno per un saluto l’assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano e l’avv. Michele Laforgia.
L’accesso del pubblico avverrà a partire dalle 17.30. Potranno accedere solo le persone che hanno già effettuato la prenotazione attraverso il canale predisposto. In poche ore le prenotazioni online hanno registrato il sold out. Ai prenotati sarà garantita la conservazione del posto fino alle ore 18.00. Dopo tale orario, l’accesso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

 

 

 

 

 

 


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