rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Processo per ipotesi di finanziamento illecito per le primarie Pd: assolto Michele Emiliano con Giacomo Mescia, condannati Claudio Stefanazzi e Vito Ladisa Primo grado

4 Maggio 2023
michele emiliano assemblea

Michele Emiliano è stato assolto oggi in primo grado. Il processo di Torino riguardava un’ipotesi di finanziamento illecito per la campagna elettorale delle primarie Pd del 2017, quando Emiliano si candidò alla carica di segretario nazionale del partito democratico: vinse Matteo Renzi. È stato assolto anche l’imprenditore Giacomo Mescia.

Condannati a quattro mesi di reclusione e ventimila euro di multa per uno degli episodi contestati Claudio Stefanazzi, ex capo di gabinetto del presidente della Regione Puglia ed attualmente parlamentare, e l’imprenditore Vito Ladisa. Stefanazzi, in una dichiarazione a Repubblica, si è detto costernato ed ha annunciato di rinunciare alla prescrizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione