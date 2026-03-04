Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Statte:

“Da sindaco, e a nome dell’intera amministrazione comunale di Statte, valuto positivamente il passo in avanti registrato al Ministero delle Imprese sulla vertenza Hiab.”

Lo dichiara il sindaco di Statte Fabio Spada, a nome dell’intera amministrazione comunale

“L’esito del vertice ci rassicura rispetto al rischio di chiusura dell’azienda, alla possibilità che il sito venisse abbandonato e Statte venisse privata di un’altra possibilità di occupazione e di economia.

Invece l’impegno messo in campo, da istituzioni e parti sociali, ha fatto sì che si individuasse un’ alternativa possibile e una chance di reindustrializzazione, rappresentata appunto da Coseco Industrie group.

Come auspicato anche dal vicepresidente del consiglio regionale, Renato Perrini, ora è il momento di stringere per la definitiva conclusione della vertenza.

Serve chiarire e approfondire il progetto del nuovo investitore, mettere in sicurezza i lavoratori rimasti, attraverso la continuità della cassa integrazione, così come già richiesto dai sindacati. Ed è fondamentale che la Regione Puglia metta in campo tutt gli strumenti di sostegno, da quelli finanziari a quelli formativi, perché l’investimento di Coseco venga supportato.

Dal comune di Statte vigileremo affinché questo percorso non venga meno e si arrivi, senza intoppi, alla completa definizione dell’operazione industriale”