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6 Maggio 2026
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Bari: teatro Abeliano, niente fondi ministeriali “per la prima volta dopo quaranta anni” Lacarra: una vicenda pazzesca

3 Ottobre 2025
nuovo teatro abeliano

Di seguito un comunicato diffuso da Marco Lacarra, deputato:

“Il Teatro Abeliano si è visto negare i fondi ministeriali per la prima volta dopo 40 anni: una vicenda pazzesca che lascia allibito chiunque conosce la sua storia di innovazione nella traduzione e il grande valore della sua offerta culturale. Inutile dire l’impatto devastante che questa novità rischia di avere sulla capacità dell’Abeliano di continuare a portare avanti la propria programmazione.

Mi preme non solo manifestare tutta la mia vicinanza e il mio supporto a Vito Signorile, ma anche ringraziare sentitamente i colleghi Avvocati Gianfranco Todaro e Giovanni Spinelli, che hanno curato il ricorso presentato al TAR del Lazio. Li ringrazio soprattutto perché hanno in quelle pagine interpretato al meglio lo spirito della nostra professione: non chiedere giustizia per uno, ma garantire che la legge sia sempre uguale per tutte e tutti.

Le risorse pubbliche devono essere assegnate con procedure pienamente trasparenti: è una questione di rispetto per gli operatori e le strutture che si candidano a riceverle e di accountability nei confronti di cittadine e cittadini circa l’utilizzo di fondi che appartengono alla collettività.”

(foto: tratta da sito Nuovo teatro Abeliano)


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