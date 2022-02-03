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5 Maggio 2026
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Regione Puglia: il presidente Emiliano nomina Lopane e Palese assessori Turismo e Sanità

3 Febbraio 2022
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Di Martino Abbracciavento:

ll presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato due nuovi assessori. Come ampiamente previsto si tratta di Rocco Palese, già deputato di Forza Italia nonché vicepresidente nel governo locale a guida centrodestra, cui è stata conferita la delega alla Sanità, e dell’ex sindaco di Laterza (Taranto) Gianfranco Lopane della civica Con che, invece, si occuperà di Turismo. Prendono il posto dei tecnici Pier Luigi Lopalco e Massimo Bray dimessisi nelle scorse settimane. Quanto, invece, alle Politiche culturali, Patrimonio materiale e immateriale e alla Valorizzazione dei borghi, il governatore ha deciso di affidare il compito al consigliere regionale del Movimento 5 stelle Grazia Di Bari, che, però, non entrerà in Giunta. «Esperienza, conoscenza  del territorio, capacità di ascolto e coinvolgimento di tutte le componenti sociali, sindacali e politiche per realizzare il nostro programma di governo e perseguire il bene comune- commenta Emiliano-: sono queste le ragioni alla base del conferimento delle nuove deleghe. I miei auguri di buon lavoro ai due nuovi assessori e alla consigliera».

Il consigliere delegato, «per l’esecuzione dell’incarico- precisano da Bari-, potrà avvalersi dei mezzi e delle competenze di Arti Puglia, Fondazione Apulia film commission, del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, nonché della collaborazione, per quanto possa occorrere, degli altri dipartimenti e agenzie della Regione Puglia, con potere di organizzare e porre in essere quanto alla stessa demandata mediante specifici gruppi di lavoro».


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