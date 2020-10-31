Lo stop alle lezioni in presenza in tutte le scuole pugliesi è stato finalizzato a giicare d’anticipo sul virus. Con i dovuti accorgimenti si potrebbe assistere, già la prossima settimana, al rientro in classe per gli alunni delle elementari. È quanto ha dichiarato ieri Pier Luigi Lopalco, assessore alla Salute della Regione Puglia.