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Puglia, scuola: si ipotizza la riapertura delle elementari L'assessore regionale alla Salute: al lavoro per arrivarci la prossima settimana

31 Ottobre 2020
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Lo stop alle lezioni in presenza in tutte le scuole pugliesi è stato finalizzato a giicare d’anticipo sul virus. Con i dovuti accorgimenti si potrebbe assistere, già la prossima settimana, al rientro in classe per gli alunni delle elementari. È quanto ha dichiarato ieri Pier Luigi Lopalco, assessore alla Salute della Regione Puglia.


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