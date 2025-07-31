Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“La battaglia della Regione Puglia sulla totale decarbonizzazione dell’ex Ilva durata dieci anni è giunta alla sua positiva conclusione. Il ministro Urso ha dato istruzione ai Commissari di Acciaierie d’Italia di inserire la totale decarbonizzazione nelle clausole contrattuali del nuovo bando di vendita della fabbrica di Taranto.

L’acquirente sarà obbligato entro sette-otto anni a realizzare forni elettrici che sostituiranno gli altiforni a ciclo integrale funzionanti a carbone. Verranno così diminuite del 95% le emissioni nocive che in questi 60 anni hanno funestato la comunità della provincia di Taranto.

Si tratta di un risultato storico che la Regione ha conseguito grazie ad anni di lavoro e battaglie politiche, anche interne allo stesso centro sinistra, che rivoluzioneranno il modo di produrre acciaio in Italia ed in Europa. Vedremo all’esito della gara secondo quali modalità la decarbonizzazione dovrà avvenire.

Purtroppo la mancata firma dell’accordo di programma non consente ancora di obbligare l’acquirente al rispetto dei livelli occupazionali, a determinati investimenti ed altre esigenze poste dai lavoratori e dai cittadini, e non consente ancora di richiedere al governo le misure compensative sui controlli ambientali e di salute, sullo sviluppo della città di Taranto e sulle sue strutture urbanistiche e sanitarie, secondo un progetto concordato di rilancio e di rinascita che si colleghi ai numero di interventi che la Regione Puglia sta già realizzando in città”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine della riunione al Mimit a Roma.