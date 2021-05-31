Da Sistema Puglia:



Giampiero Fedele nato a Brescia il 22/04/1955. Consegue laurea in Economia e Commercio nel 1978 presso la facolta’ di Economia di Parma. Si trasferisce da Brescia a Lecce all’età di 25 anni per gestire l’attuale azienda all’epoca azienda di produzione di articoli per l’edilizia. Da allora è socio e amministratore unico della Lasim Spa, azienda insediata nel 1972, composta da due stabilimenti Lasim 1e Lasim 2 estesi per 35.000 mq su una superficie totale di 135.000 mq nella zona industriale di Lecce e dotata di un ufficio

tecnico a Torino. L’azienda ha una capacità produttiva annua di 24.000.000 di pezzi lastrati, 46.000.000 di pezzi stampati, 4.400.000 Tailored Blanks ed un fatturato annuo che supera 60 milioni di euro. Azienda al servizio del pianeta Fiat, Fiat Chrysler, Lancia, Alfa Romeo ma anche General Motors, CNH, Magneti Marelli,

Landini, Iveco e cosi via.

Elenco dei nominati cavalieri del lavoro dal presidente della Repubblica:



ANCOROTTI Renato – Industria/Cosmetica – Lombardia

BELTRAME Angiola – Industria siderurgica/laminati – Veneto

CHECCHI Marco – Industria metalmeccanica – Abruzzo

DI FOGGIA Giuseppina – Tecnologie informazione e comunicazione – Lazio

DONNET Philippe – Assicurazioni – Veneto

ELKANN John Philip – Industria automobilistica – Piemonte

FARAOTTI Battista – Industria materie plastiche – Marche

FEDELE Giampiero – Industria automobilistica – Puglia

FERRARI Pietro – Industria Metalmeccanica – Emilia Romagna

GARRONE Alessandro – Energia – Liguria

GAVEZOTTI Graziella Danila – Servizi aziendali – Lombardia

GENTILINI Paolo – Industria alimentare/prodotti da forno – Lazio

GUBITOSI Luigi – Servizi/ telecomunicazioni – Lazio

MANETTI Giovanni – Agricoltura/Vitivinicolo – Toscana

PALMIERI Antonio – Agricoltura/Allevamento bufalini – Campania

PILLONI Salvatore – Commercio/articoli cura della persona – Sardegna

PIOVESANA Maria Cristina – Industria/Arredamento – Friuli Venezia Giulia

PIZZOCARO Francesco – Industria/chimica farmaceutica – Lombardia

RAPPUOLI Rino – Ricerca/Sviluppo prodotti farmaceutici – Toscana

REMONDINI Emanuele – Logistica intermodale – Liguria

RISATTI Nicola – Servizi turistici alberghi – Lombardia

TOGNI Paola – Industria alimentare bevande – Marche

VALENTINI Grazia – Industria chimica/sistemi filtranti – Emilia Romagna

VICENZI Giuseppe – Industria alimentare/prodotti da forno – Veneto

VISCARDI Gianluigi Carlo – Industria meccatronica – Lombardia

(foto: fonte Sistema Puglia)