Da Sistema Puglia:
Giampiero Fedele nato a Brescia il 22/04/1955. Consegue laurea in Economia e Commercio nel 1978 presso la facolta’ di Economia di Parma. Si trasferisce da Brescia a Lecce all’età di 25 anni per gestire l’attuale azienda all’epoca azienda di produzione di articoli per l’edilizia. Da allora è socio e amministratore unico della Lasim Spa, azienda insediata nel 1972, composta da due stabilimenti Lasim 1e Lasim 2 estesi per 35.000 mq su una superficie totale di 135.000 mq nella zona industriale di Lecce e dotata di un ufficio
tecnico a Torino. L’azienda ha una capacità produttiva annua di 24.000.000 di pezzi lastrati, 46.000.000 di pezzi stampati, 4.400.000 Tailored Blanks ed un fatturato annuo che supera 60 milioni di euro. Azienda al servizio del pianeta Fiat, Fiat Chrysler, Lancia, Alfa Romeo ma anche General Motors, CNH, Magneti Marelli,
Landini, Iveco e cosi via.
Elenco dei nominati cavalieri del lavoro dal presidente della Repubblica:
- ANCOROTTI Renato – Industria/Cosmetica – Lombardia
- BELTRAME Angiola – Industria siderurgica/laminati – Veneto
- CHECCHI Marco – Industria metalmeccanica – Abruzzo
- DI FOGGIA Giuseppina – Tecnologie informazione e comunicazione – Lazio
- DONNET Philippe – Assicurazioni – Veneto
- ELKANN John Philip – Industria automobilistica – Piemonte
- FARAOTTI Battista – Industria materie plastiche – Marche
- FEDELE Giampiero – Industria automobilistica – Puglia
- FERRARI Pietro – Industria Metalmeccanica – Emilia Romagna
- GARRONE Alessandro – Energia – Liguria
- GAVEZOTTI Graziella Danila – Servizi aziendali – Lombardia
- GENTILINI Paolo – Industria alimentare/prodotti da forno – Lazio
- GUBITOSI Luigi – Servizi/ telecomunicazioni – Lazio
- MANETTI Giovanni – Agricoltura/Vitivinicolo – Toscana
- PALMIERI Antonio – Agricoltura/Allevamento bufalini – Campania
- PILLONI Salvatore – Commercio/articoli cura della persona – Sardegna
- PIOVESANA Maria Cristina – Industria/Arredamento – Friuli Venezia Giulia
- PIZZOCARO Francesco – Industria/chimica farmaceutica – Lombardia
- RAPPUOLI Rino – Ricerca/Sviluppo prodotti farmaceutici – Toscana
- REMONDINI Emanuele – Logistica intermodale – Liguria
- RISATTI Nicola – Servizi turistici alberghi – Lombardia
- TOGNI Paola – Industria alimentare bevande – Marche
- VALENTINI Grazia – Industria chimica/sistemi filtranti – Emilia Romagna
- VICENZI Giuseppe – Industria alimentare/prodotti da forno – Veneto
- VISCARDI Gianluigi Carlo – Industria meccatronica – Lombardia
(foto: fonte Sistema Puglia)