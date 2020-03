Di seguito una dichiarazione del sindaco di Martina Franca:

Dichiarazione del Sindaco Ancona in relazione ai contagi: “Dopo circa una settimana ho ricevuto, da parte della Prefettura tramite il Commissariato, il nuovo elenco di cittadini sottoposti a sorveglianza per il monitoraggio da possibile contagio da Covid-19. Attualmente sono 11 le persone sottoposte a sorveglianza e isolamento fiduciario che non presentano, pertanto, segno di contagio apparente da Covid-19. Di questi 11 concittadini, 3 resteranno in isolamento fiduciario fino al 2 aprile, altri 3 fino al 5 aprile, 2 fino all’8 aprile e 3 fino al 10 aprile. Per quanto concerne la salute dei cittadini affetti da Coronavirus (cinque in questo momento secondo le comunicazioni da noi ricevute) non abbiamo notizie ufficiali. Fonti indirette ci dicono che stanno seguendo un decorso che lentamente migliora. Se i nostri dati delle persone contagiate dovessero discostarsi da quelle di altre fonti è perché non esiste una comunicazione ufficiale a tutti i Sindaci della Puglia dei dati delle persone che si sono ammalate. Auguriamo ai nostri concittadini di guarire e alle loro famiglie esprimiamo vicinanza”.