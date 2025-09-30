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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

L’ex sindaco di Statte fra i nove condannati Giudice per l'udienza preliminare, processo su intrecci mala-politica: pena più pesante, venti anni di reclusione

30 Settembre 2025
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Per tutti anche il risarcimento da centomila euro al Comune di Statte, rappresentato nel procedimento dall’avvocato Martino Bruno.

Nel processo di Lecce per l’inchiesta su intrecci tra malavita e politica a Statte il giudice per l’udienza preliminare ha oggi sentenziato: Francesco Andrioli, ex sindaco di Statte (fu arrestato quando era in carica) condannato a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione così come Marianna Simeone, Giorgio Marzella, Giovanni Pulito, Giorgio Simeone e Ivan Orlando.

Giulio Modeo condannato a sei anni di reclusione.

Francesco Simeone condannato a quindici anni di reclusione.

Davide Sudoso condannato a venti anni di reclusione.

 

 

 

 

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