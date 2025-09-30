Per tutti anche il risarcimento da centomila euro al Comune di Statte, rappresentato nel procedimento dall’avvocato Martino Bruno.

Nel processo di Lecce per l’inchiesta su intrecci tra malavita e politica a Statte il giudice per l’udienza preliminare ha oggi sentenziato: Francesco Andrioli, ex sindaco di Statte (fu arrestato quando era in carica) condannato a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione così come Marianna Simeone, Giorgio Marzella, Giovanni Pulito, Giorgio Simeone e Ivan Orlando.

Giulio Modeo condannato a sei anni di reclusione.

Francesco Simeone condannato a quindici anni di reclusione.

Davide Sudoso condannato a venti anni di reclusione.